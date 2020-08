Turismo e vacanze: in Molise già attivati 293 bonus del Mibact

In tutta Italia superato il milione di bonus erogati

Sono sempre più numerose le famiglie che scelgono le mete estive guardando al numero di strutture che accettano il bonus vacanze. A un mese dall’entrata in vigore di questa importante misura di sostegno al settore e ai consumi delle famiglie voluta dal Ministro per i beni e le Attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, sono oltre un milione i bonus già erogati attraverso l’app IO per un valore economico pari a 450 milioni di euro. Ad oggi, sono 150mila i nuclei familiari che hanno già speso i bonus in oltre 10mila strutture, immettendo così nel settore turistico oltre 60 milioni di euro. Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia delle Entrate la ripartizione territoriale delle spese degli italiani sta avvenendo tra le regioni con un trend non molto difforme dai normali flussi del turismo interno. Le prime tre regioni in cui si sono concentrate le spese sono l’Emilia Romagna, la Puglia e la Toscana dove, nell’insieme, è stato utilizzato più di un terzo dei bonus erogati. Ecco i dati della Regione Molise ripartiti per provincia: nella provincia di Campobasso 21 strutture ricettive presenti e 267 bonus utilizzati per un valore economico di oltre 125mila euro; in provincia di Isernia invece sono 4 le strutture e 26 i bonus utilizzati per un valore di oltre 11mila euro. Il totale del valore economico, per la precisione, ammonta a 137.207,00 euro; 293 i bonus.