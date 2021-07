Turismo e Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno: un successo il workshop «La strategia per il rilancio delle aree interne nell’era post Covid»

Sono stati un autentico successo le manifestazioni (rigorosamente online, viste le restrizioni legate alla pandemia) organizzate dal Circuito Open Tourism. La prima ha riguardato il Molise e in particolare l’Unione dei Comuni del Biferno, partner del circuito stesso. «La strategia per il rilancio delle aree interne nell’era post Covid» il titolo del partecipato workshop che si è svolto il 25 giugno: la crisi sanitaria, economica e sociale determinata dal Covid-19 ha rilanciato il tema delle aree interne e montane del nostro Paese, e in particolare del Molise, regione già oggetto in anni recenti di una crescente attenzione sfociata nella predisposizione di una apposita strategia nazionale. Il dibattito sulle aree interne e sul rapporto tra queste ultime e le aree urbane è stato aperto, nel mezzo dell’emergenza Coronavirus, da molti esperti i quali hanno segnalato che il distanziamento sociale, destinato a mantenersi con strascichi ed effetti di medio-lungo termine, potrebbe far rivivere i borghi in costante spopolamento dell’Italia appenninica: si è detto che il futuro del Paese è nei territori di margine e non più nelle aree urbanizzate. Non vi è dubbio che la pandemia costituisca un’opportunità per accelerare la rinascita di tali territori, Molise compreso. La bassa densità abitativa e produttiva, la grande disponibilità di spazio, la qualità ambientale di tali territori potrebbero rivelarsi degli attrattori straordinari in epoca di “distanziamento sociale”. Questi e tanti altri aspetti sono stati oggetto di approfondimento durante il secondo workshop organizzato dall’Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno. Il 2 luglio invece si è svolto il workshop “Verso forme di turismo alternativo: slow, green e open”: un evento durante il quale tutti i partner del circuito Open Tourism hanno illustrato le iniziative messe in campo per la promozione turistica dei territori interessati.