Turismo e tutela dell’ambiente, opportunità di rilancio per le aree interne offerte dall’emergenza Covid

L’emergenza COVID-19 ha stravolto le nostre abitudini ma in un contesto difficile, per via della crisi economica che avrà ripercussioni rilevanti e durature, bisogna riuscire a sfruttare al meglio le possibilità che il cambiamento, purtroppo forzato, offre ai piccoli centri delle aree interne.

È questo l’incipit che ha portato il gruppo consiliare di Torella del Cuore, composto dai consiglieri Marco Piedimonte, Enrico Di Placido e Gianni Meffe, a richiedere interventi immediati ed efficaci per far sfruttare al meglio una stagione estiva che si prevede ricca di turisti, alla ricerca di posti poco affollati e con ampi spazi verdi, caratteristiche che vedono primeggiare Torella e il Molise, che possono contare anche su un ricco patrimonio artistico e culturale di primo piano e che nei primi weekend post lockdown hanno già registrato un elevato numero di visitatori.

“Abbiamo trasmesso al Comune e per conoscenza alla Pro Loco – si legge in una nota – le proposte presenti all’interno delle nostre mozioni per le quali avremmo voluto una presa di posizione da parte di tutti i consiglieri, momento di condivisione venuto meno a causa dell’abbandono da parte della loro maggioranza nell’ultimo consiglio comunale.

Riteniamo necessario, continuano i consiglieri di minoranza, intervenire subito per approfittare al meglio di questa opportunità che abbiamo e che ci permetterà, se sfruttata in pieno, di ottenere ricadute positive anche negli anni a venire, con un relativo ritorno economico per le tante attività del nostro comune.

Naturalmente, per via del suo ruolo, riteniamo centrale il ruolo della Pro Loco a cui non va solo chiesto di fare ma a cui vanno date le garanzie economiche adeguate per permettergli di programmare, in anticipo e con tranquillità, le proprie iniziative, che dovranno essere concordare con tutte le associazioni e le aziende presenti sul territorio.

In fondo non si tratta che di replicare quanto avvenuto con la mostra di Elena Ciamarra, per la quale il comune predispose un impegno economico di 4.500 euro con congruo anticipo. Bisogna andare oltre i contributi di poche centinaia di euro a posteriori, se davvero si crede nel turismo servono fatti concreti e come gruppo di minoranza abbiamo individuato alcune linee guida che prevedono la concessione di un contributo di 12.000 euro alla Pro Loco “Tre Torri” per la programmazione di eventi ed iniziative dell’estate 2020; l’acquisto di Mountain Bike (MTB) di diverse misure da affiancare nel noleggio a quelle da passeggio poco idonee al nostro territorio; l’acquisto di voucher di soggiorno presso le strutture ricettive locali, da regalare nella misura di 1 pernottamento gratuito ogni 2 notti pagate; l’attivazione di adeguate iniziative di comunicazione.

A queste iniziative, che dovranno essere coordinare e attivate dalla Pro Loco “Tre Torri”, abbiamo richiesto la realizzazione di altri interventi di competenza del comune, all’interno di quello che abbiamo definito “Piano Strategico di Sostenibilità Ambientale”. Nello specifico abbiamo richiesto il ripristino delle fontane presenti nel territorio comunale e l’installazione di nuove, in particolare in prossimità dell’area di sosta lungo il Tratturo, del parco dove è situata la grotta della Madonna di Lourdes e nelle contrade. Fontane che dovranno avere un pulsante a bottone anti spreco al fine di evitare consumi impropri di acqua e la cui installazione fornisce risposte a quel turismo sostenibile, fatto da Mountain Bike e Trekking, che immaginiamo per Torella e che oggi non offre punti di ristoro per chi pratica queste attività.

Oltre a questa primo progetto, che ha una forte valenza turistica, abbiamo chiesto di procedere prima all’installazione di una casa dell’acqua in prossimità della sede del Comune o del Plesso Scolastico di via Sandro Pertini; all’installazione di un kit di filtrazione presso i locali della scuola dell’infanzia; all’installazione di un kit di filtrazione presso i locali che ospitano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado; all’acquisto programmato, quindi non “una tantum” ma integrando di anno in anno con i nuovi iscritti, di borracce termiche in alluminio per gli studenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Iniziative, concludono i consiglieri del Gruppo di “Torella nel Cuore” che possono essere attivate con la copertura finanziaria dell’avanzo di amministrazione, pari a 389.000 euro di cui ben 149.624 euro disponibili, ma anche attraverso altre fonti di finanziamento disponibili e con donazioni di privati e aziende.

Naturalmente, al fine di affrontare l’argomento turismo con l’approccio giusto, a fronte della concessione dei contributi dovrà essere prodotto un report, comprensivo della realizzazione di una banca dati dei visitatori da utilizzare per le iniziative successive ed è fondamentale organizzare subito un incontro con la Pro Loco, le associazioni, le attività commerciali e tutti i cittadini di Torella, al fine di organizzare al meglio gli eventi da realizzare”.