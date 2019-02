“Turismo è Cultura”, presentato il bando da 1,8 milioni di euro

CAMPOBASSO

«Maggiore condivisione con il territorio e con gli enti, la Regione sta cambiando passo perché solo facendo squadra il Molise può vincere la sfida alla sua stessa esistenza. La Regione c’è, ci auguriamo che partecipino tutti, istituzioni, associazioni, territori»”.

Lo ha detto il vice presidente della Regione e assessore alla Cultura e Turismo, Vincenzo Cotugno, a margine di un incontro tenutosi oggi, martedì 19 febbraio, alle ex Gil di Campobasso con sindaci e associazioni nel quale sono stati illustrati i dettagli e le modalità di partecipazione al Bando Turismo è Cultura, finanziato con 1,8 milioni di euro, in scadenza il prossimo 6 marzo. «Sul turismo vogliamo investire molto – ha aggiunto – sono convinto che l’asse Cultura-Turismo potrà rappresentare un volano di sviluppo economico per il Molise. Ci stiamo provando, siamo sulla strada giusta e i primi segnali parlano a favore di questa ‘mission’. L’azione di questo governo è molto apprezzata e condivisa. Questo – ha concluso – ci fa sicuramente piacere».