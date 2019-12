Turismo è Cultura in Molise: le date e gli appuntamenti

L’atmosfera natalizia non tarda ad arrivare in Molise grazie al cartellone regionale di Turismo è Cultura promosso dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura della Regione Molise. È il fine settimana della ‘Ndocciata, il suggestivo e antico rito del fuoco; a partire dalle 18.30 di domenica 8 dicembre, le strade di Agnone saranno illuminate dalle tradizionali fiaccole che ogni anno richiamano migliaia di visitatori in Alto Molise.

Debutta al Teatro Savoia di Campobasso il 5, 6, 7, 8 dicembre e all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia il 14 e 15 Dicembre prossimi, “Cafè Vincent – I colori di un’epoca” scritto e diretto da Andrea Ortis, firma eclettica di assoluto livello nel panorama nazionale del teatro e del musical, protagonista anche del musical di successo sulla Divina Commedia. “Cafè Vincent – I colori di un’epoca”, una nuova produzione di Ouverture è una commedia musicale dedicata alla vita del pittore olandese Vincent Van Gogh, raccontata attraverso l’intensa corrispondenza epistolare con il fratello Theo. L’opera, in due atti, si svolge all’interno di un Cafè Chantant, nella Parigi di metà ‘800. A fare da cornice alle fantastiche musiche i dipinti del famoso artista, visibili grazie alle proiezioni animate in 3D.

Si svolgerà a Frosolone, venerdì 6 dicembre, la commemorazione delle vittime del disastro minerario di Monongah, verificatosi lo stesso giorno del 1907 nella cittadina statunitense dello stato del West Virginia. Ospitato dall’Istituto Comprensivo “G.A. Colozza” di Frosolone l’incontro è stato organizzato in collaborazione il Comune di Frosolone, l’Associazione Culturale “Monongah”, il quotidiano online “Un Mondo d’Italiani di Centro Studi Agorà”, il CTIM – “Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo” e i giovani del Servizio Civile. L’appuntamento inizierà con un minuto di raccoglimento, alle 10.30, orario in cui ci furono le terribili esplosioni che uccisero 362 persone, di cui 171 italiani e ben 87 molisani. Una tragedia, quella di Monongah, che seppur avvenuta centododici anni fa conserva ancora molti aspetti da chiarire, argomenti che saranno affrontati nel corso del dibattito.

Proseguono gli appuntamenti con Romanic@mente, organizzati dall’associazione San Giorgio Martire con lo scopo di far scoprire le bellezze architettoniche molisane realizzate in stile romanico. Sabato 7 dicembre, alle ore 19 sarà il turno della chiesa di San Giorgio a Campobasso. Dopo i saluti di don Luigi Nardo e del sindaco Roberto Gravina, si succederanno gli interventi di Luigi Malvatani e Francesco Bozza.

Come da tradizione, domenica 8 Dicembre a Petacciato, in Viale Pietravalle, a partire dalle ore 18, l’accensione dell’albero e delle luminarie natalizie. Inoltre, Babbo Natale e la mascotte di Chase accoglieranno i più piccoli per una simpatica foto ricordo. Ma le sorprese non finiscono qui: molti altri gli eventi che allieteranno la giornata di festa.

Entra nel vivo anche il cartellone di eventi natalizi di Larino per un Natale da vivere. Venerdì 6 dicembre, ore 10, presso il teatro Risorgimento la proiezione del docu-film “Il Profumo dei Fiori di Carta”, di Emilio Corbari. Sabato 7 dicembre, in piazza Vittorio Emanuele, a partire dalle ore 17.30, lo spettacolo di artisti di strada, con l’esibizione di trampolieri, giocolieri, animatori, equilibristi e contact con sfere di cristallo.

Il fine settimana larinese si chiude domenica 8 dicembre, sempre in piazza Vittorio Emanuele dove, dalle 17.30, saranno protagonisti “I giullari di Davide Rossi”, con giochi di fuoco, equilibrismi di spade e giocoleria.

