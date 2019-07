Turismo è cultura, al via una settimana ricca di appuntamenti

REDAZIONE

Una settimana densa di appuntamenti quello che ha appena avuto inizio. Nell’ambito del cartellone estivo di “Turismo è Cultura”, promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Molise, si spazia dalla musica agli eventi religiosi, passando per lo sviluppo ecosostenibile, fino ad arrivare a un altro week-end all’insegna del jazz. Si parte questa sera a Campobasso con il primo Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato da Legambiente Molise, in collaborazione con l’associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni, il Comune di Campobasso, l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni del Molise e il Centro Servizi per il Volontariato del Molise. A partire dalle 18, presso il parco “Eduardo De Filippo” l’apertura degli stand e l’inizio dei laboratori didattici e dell’aperitivo scientifico. Ospite della serata Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare di fama internazionale. Il festival proseguirà anche domani e dopodomani, quando saranno protagonisti lo scrittore e giornalista Domenico Iannacone e il viceministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti. La storia dei luoghi e i personaggi delle aree interne saranno, invece, al centro di Rocciamorgia, manifestazione che mira a valorizzare l’identità locale attraverso diverse forme d’arte. Musica, teatro, mostre, street art, libri e tanto altro ancora, in una quattro giorni che il Corriere della Sera ha definito “uno dei festival estivi da non perdere”. La terza edizione, dedicata al tema dei “movimenti”, si svolgerà dal 18 al 21 luglio a Trivento, Salcito e Sant’Angelo Limosano. A Termoli, invece, domani 16 luglio, ci saranno i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, all’interno dei quali è previsto anche un ricco cartellone di eventi musicali, con l’associazione “Punto di Valore”, promotrice del concerto del “Quintetto Storie in Tango” e di quello del Coro Femminile e del Picco Coro voci bianche. Fine settimane, invece, all’insegna del jazz, In scena di nuovo l’imperdibile Jazz in Campo, che si svolgerà a Campodietra da giovedì 18 luglio a domenica 20. Sul palco saliranno Antonio Sorgentone, Neacò, Mafalda Minnozzi e Paul Ricci e, per la serata conclusiva, Filippo Graziani che canta le splendide canzoni di suo padre, Ivan. Jazz e altri generi musicali protagonisti anche a Isernia nel Tetracordo Jazz Festival. Quattro serata, dal 18 al 21 luglio, in cui, insieme all’arte sonora saranno associate altre esperienze uniche, quali un viaggio tra i profumi, la buona cucina, la danza, il teatro e l’improvvisazione, con la straordinaria presenza del regista Pupi Avati. Chiude la settimana l’appuntamento fisso delle domeniche campobassane. Presso Villa de Capoa per la manifestazione “Musica in villa”, questa volta sarà il turno dei “Wakanda Saxophone Quartet”. Per info su dati e programmi si può visitare il sito internet www.visitmolise.eu/it e rimanere costantemente aggiornati sulle manifestazioni di “Turismo è cultura”, attraverso le pagine social di “Visit Molise”.