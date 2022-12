Turismo e Cultura 2023, un mega cartellone da 300 eventi che percorre tutto il Molise

L’iniziativa è stata presentata al Palazzo dell’Ex Gil a Campobasso dal governatore, Donato Toma, e dall’assessore Vincenzo Cotugno: “Abbiamo ridato forza e dignità a settori importanti. L’offerta va potenziata e destagionalizzata: non più solo luglio, agosto e i giorni delle festività di Natale, ma eventi che coprono tutti i mesi”

Un’offerta extralarge con quasi 300 iniziative che si snoderanno attraverso tutto il Molise. È il biglietto da visita del Cartellone 2023 di tutti gli eventi finanziati con il Bando “Turismo è cultura” presentato oggi, giovedì 1° dicembre, al Palazzo dell’ex Gil a Campobasso dal presidente della Regione, Donato Toma, e dall’assessore al Ramo, Vincenzo Cotugno.

“Dopo quattro anni e mezzo di lavoro siamo felici di vedere la nostra regione posizionarsi su livelli di competitività importanti, forte di una programmazione che ha ridato dignità e forza ai settori della cultura e del turismo e ci ha permesso di imporre il Molise all’attenzione del mondo. Finanzieremo 77 progetti improntati sulla qualità, che si sviluppano su più giorni così da poter offrire un ventaglio ampissimo di possibilità di intrattenimento” ha aggiunto il presidente.

Turismo e cultura “rappresentano un asset che riteniamo evidentemente fondamentale per l’economia regionale. Il Covid avrebbe potuto fermare i nostri sforzi, ma non è andata così. Gli straordinari numeri che abbiamo fatto registrare negli ultimi tempi ci danno ragione: il Molise è vivo, il Molise piace”. Toma ha poi ripercorso la strada che ha portato il Molise a diventare a tutti gli effetti una meta ricercata del turismo, non solo di quello nazionale: “Da una programmazione che prevedeva un intermittente, modesto e generico sostegno, siamo passati a una programmazione mirata che, attraverso l’Asse tematico specifico, valorizza il nostro patrimonio culturale con sensibile conseguente implementazione del mercato turistico. La dotazione finanziaria che ha accompagnato l’evoluzione delle politiche regionali e delle risorse investite dal 2018 in poi ammonta a circa 7,5 milioni di euro”, ha concluso il governatore non prima di aver ringraziato l’assessore Cotugno per il grande lavoro suo e della struttura: “Abbiamo condiviso questa sfida non perdendo mai di vista l’obiettivo da raggiungere. Ringrazio infine voi – ha detto rivolto ai tanti sindaci presenti e ai rappresentanti delle associazioni vincitrici del Bando – che siete vivaci operatori dell’associazionismo regionale. Nei mesi duri della pandemia avete buttato il cuore oltre l’ostacolo. La Regione vi apprezza e vi sostiene. Insieme, cresceremo ancora”.

L’assessore Cotugno, dal canto suo, ha evidenziato che “per la prima volta abbiamo presentato un cartellone in largo anticipo su quella che sarà la stagione turistica, teatrale e culturale del 2023. Abbiamo voluto un bando biennale che rappresentasse tutte le esigenze del territorio per il prossimo anno. Sappiamo tutti che ci saranno le elezioni, ma abbiamo voluto evitare il rischio di un buco nella programmazione turistica e culturale. I quattro anni di duro lavoro – ha affermato l’assessore – che hanno dato grandi risultati, testimoniati anche dagli ultimi dati della Banca d’Italia, secondo i quali la destagionalizzazione in Molise a livello turistico ha raggiunto e superato i livelli pre Covid. L’interesse c’è ed è notevole, quindi – ha concluso Cotugno – sono convinto che neve permettendo avremo il sold out anche nelle nostre stazioni sciistiche”.