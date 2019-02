“Turismo è Cultura 2019”, presentati i dettagli del nuovo bando (IL VIDEO)

CAMPOBASSO

Valorizzare la cultura della regione Molise e rendere maggiormente attrattivo il territorio per colmare il gap legato alla mancanza di infrastrutture: questi sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano il bando “Turismo è Cultura 2019”. I particolari dell’avviso, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Molise, sono stati illustrati in mattinata, presso la sala parlamentino di via Genova, durante una conferenza stampa presieduta dall’assessore al ramo, Vincenzo Cotugno e dal governatore Donato Toma che, prima di iniziare hanno presentato, attraverso un ologramma, il nuovo logo per il 2019.