Turismo culturale e piccoli “paradisi” da scoprire: presentato il bando “Turismo è Cultura 2022-2023”

Stanziati tre milioni di euro per la quinta edizione. L’assessore Cotugno: “Molto abbiamo fatto, tantissimo c’è ancora da fare: crediamo nelle potenzialità turistiche della nostra regione

di Antonio Di Monaco

Siti attrattivi, mete dalle quali non si può prescindere, piccoli “paradisi” da scoprire. Si muove su queste direttrici la quinta edizione (ultima della legislatura corrente) del bando regionale “Turismo è Cultura 2022-2023” con una dotazione economica complessiva di tre milioni di euro, la più consistente del quinquennio. L’avviso pubblico è stato presentato all’auditorium dell’ex Gil a Campobasso dall’assessore regionale al Turismo e Cultura, Vincenzo Cotugno, alla presenza del presidente della Regione Molise, Donato Toma, del personale del servizio regionale dell’assessorato che ha risposto ai quesiti posti dai sindaci e dai rappresentanti delle associazioni presenti.

Anche quest’anno il cofinanziamento regionale delle manifestazioni sarà del 50% e va da un importo minimo di 20 mila euro ad un massimo di 40 mila per l’ammissibilità delle candidature. Il cofinanziamento salirà al 60% se le manifestazioni saranno ad ingresso gratuito. “Abbiamo bandito i contributi a pioggia premiando la progettualità – ha sottolineato il governatore Toma – con 7,416 milioni di euro come dotazione finanziaria dando attenzione al turismo e alla cultura abbinata a quella per l’ambiente per costruire cultura d’impresa sostenibile”.

Gli ha fatto eco l’assessore Cotugno ribadendo che il bando punta ad “elevare ed incentivare l’offerta turistica regionale per tutto l’anno. Crediamo nelle grandi potenzialità turistiche della nostra regione che ha, conquistato anche quotidiano “The Guardian” che mette il Molise tra le mete ideali. Molto abbiamo fatto, tantissimo c’è ancora da fare perché il turismo è l’asse trasversale per lo sviluppo con 136 comunità che fanno rete e si incontrano: territorio, giovani e persone – ha annunciato l’assessore – saranno protagonisti di uno spot che andrà in onda sulla Rai nazionale”.