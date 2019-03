Turismo, Cotugno: «Vogliamo la partecipazione del territorio, serve coraggio e follia»

POZZILLI

Si è svolto oggi pomeriggio, presso il centro congressi dell’hotel Dora di Pozzilli il primo incontro tematico degli Stati Generali del Turismo e della Cultura. Dopo la riunione preliminare tenutasi in autunno a Termoli si è entrati nel vivo, nella parte tecnica, che prevede otto incontri in altrettante località regionali e riguardanti argomenti di fondamentale importanza in questo settore; oltre alla già citata innovazione, tematica del primo incontro, nei prossimi appuntamenti si discuterà di accoglienza, prodotto, promozione, infrastrutture ed offerta turistica del Molise. Iniziative già cadenzate che daranno vita ad un percorso partecipativo verso il piano strategico regionale, dove i protagonisti saranno gli stakeholder. Per maggiori dettagli di seguito le interviste all’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno e a Claudio Pian, amministratore unico di Sviluppo Italia.

IN EVIDENZA, VIDEO INTERVISTE ALL’ASSESSORE COTUGNO E A CLAUDIO PIAN DI SVILUPPO ITALIA