Turismo, comparto in ginocchio. Occhi puntati sulle riaperture. (L’INTERVISTA)

Gli occhi, manco a dirlo, sono tutti puntati sulle riaperture annunciate da fine mese quando ci si potrà tornare a spostare tra regioni gialle vera e propria svolta dopo quasi un anno di blocco totale della mobilità extraregionale se non per motivi legate al lavoro o a comprovate emergenze. Tra i settori che più stanno soffrendo la crisi economica legata all’emergenza Covid-19 c’è anche quello del turismo che ha fatto registrare oltre il 50% delle perdite tra alberghi chiusi da mesi, tour operator che non possono quasi lavorare ed agenzie di viaggio aperte per dare un servizio al cittadino che deve prenotare biglietti per spostamenti solo di lavoro con le conseguenti polemiche relative ai viaggi fuori dall’Italia che, dopo la parentesi data dalla Pasqua, adesso sono diventati realtà.

Per dirla in parole povere si può viaggiare per turismo in una serie di Paesi elencati nella “fascia C”, come le tanto chiacchierate Canarie ma anche la Francia, l’Austria ed altri paesi dell’Unione europea ma non ci si può spostare (almeno fino al 26 aprile) tra Abruzzo e Molise solo per fare un esempio.

“Anche per quello che riguarda i viaggi fuori dall’Italia però ci sono stati problemi dati dalla decisione del Governo di inserire solo successivamente l’obbligo di quarantena che ha colto di sorpresa chi aveva programmato un viaggio di pochi giorni e che si è trovato costretto a dire al proprio datore di lavoro che avrebbe dovuto osservare anche la quarantena oltre i giorni di ferie”, raccontano alcuni titolari di agenzie di Termoli.

OCCHI SULLE RIAPERTURE

La speranza, quindi, alla luce dell’anno difficile che il comparto ha trascorso, è quello che l’estate 2021 possa essere simile a quella 2020 che ha fatto registrare numeri importanti in quanto alla mobilità delle persone anche all’interno dell’Italia. Su questo, però, lo scetticismo è tanto. Prima di tutto per quello che riguarda l’effettiva mobilità: le nuove riaperture parlano della possibilità di viaggiare esclusivamente tra regioni gialle mentre la mobilità tra quelle di colore diverso dovrebbe essere garantita attraverso una sorta di pass ottenibile con alcuni requisiti primo fra tutti l’essere stato vaccinato o l’aver già vissuto il Covid. “E già qui c’è difficoltà perché se non si apre alle vaccinazioni di massa come si può pretendere di imporre un pass?”, raccontano alcuni cittadini. C’è poi l’incertezza degli stessi cittadini sull’organizzare vacanze a lungo termine. “Ho sempre prenotato le vacanze in anticipo anche per approfittare di eventuali sconti particolari – racconta una signora – ma con questa incertezza non me la sento proprio. Magari prenoto la vacanza e poi non posso arrivare nella località scelta e a quel punto cosa succede?”.

LE CROCIERE, IL SETTORE IN RIPRESA

Un settore che, invece, sta cercando di ripartire mantenendo tutte le sicurezze del caso è quello delle crociere. Lo racconta Nadia dell’agenzia di viaggio Miramed di Termoli. “Al momento le compagnie di bandiera italiana stanno prediligendo le crociere con tappa in Italia e stanno garantendo dei protocolli anticovid molto stringenti proprio per assicurare il minimo dei contagi”. I passeggeri, quindi, devono sottoporsi ad un tampone prima di partire, ad un altro prima di essere imbarcati sulla nave e ad un altro ancora durante il viaggio il che consente, di fatto, di essere monitorati costantemente. Non sono più consentite le escursioni “autonome” nelle città di attracco della nave ma solo quelle organizzate dalla stessa compagnia. “C’è un protocollo molto rigido che al momento sta consentendo l’organizzazione di crociere che sono sicure a tutti gli effetti”, continua Nadia che porta ad esempio il “caso” della Royal Caribbean, compagnia di crociera americana, che al momento sta organizzando i suoi viaggi solo all’interno del circuito americano ed imbarcando esclusivamente le persone che sono state già vaccinate. Un colpo d’occhio non indifferente se si guardano i filmati che circolano in rete ed una sorta di “ritorno alla normalità” con persone senza mascherine.

ISOLE TREMITI, SI PUNTA SUL COVID FREE

L’attenzione, per quello che riguarda il turismo termolese, è tutto rivolto alle Isole Tremiti arcipelago che rientra geograficamente nella vicina Puglia sul quale al momento si può arrivare solo se residenti che fanno rientro nei luoghi di residenza o per motivi di lavoro, con controlli costanti che vengono effettuati al porto di Termoli sulle navi che arrivano e partono. Anche in questo caso la speranza è che vengano riaperti i collegamenti tra le regioni in maniera da sbloccare tutto il comparto del turismo che, anche dal Molise, ruota attorno alle Tremiti mentre le varie realtà imprenditoriali si stanno in ogni caso organizzando in vista dell’estate. (Mic. Bev. – AnDeGreg)