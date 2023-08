Turismo, boom di presenze a Termoli. Ma il Molise è tra le regioni con gli aumenti maggiori

Secondo un’indagine di Demoskopica nella piccola regione che si affaccia sull’Adriatico i rincari si attestano sul 9,1% su base annua

Siamo entrati di petto nella settimana di Ferragosto. E per la stragrande maggioranza dei molisani sono giorni di vacanza, divisi tra il relax sotto l’ombrellone, gite in montagna, appuntamenti con l’arte, la musica e la cultura. Vacanze sono di certo sinonimo di spensieratezza (o almeno nella quasi totalità dei casi), ma va da sé che comportano anche mettere mano al portafogli.

In un precedente articolo ci eravamo occupati delle tariffe delle strutture ricettive sulla costa, Termoli in primis, notando come ce n’è davvero per tutti i gusti (e per tutte le cifre pianificate nel budget). Una cittadina, come quella adriatica, in cui il turismo è in forte crescita: i dati raccolti nel mese di luglio presso le strutture ricettive della città dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (QUI l’articolo completo) registrano un aumento complessivo dei viaggiatori tra italiani e stranieri, in alberghi e residence, pari ad un +77,4% negli arrivi ed un +14,6% con 42.572 presenze.

Appurato un aumento delle presenze, dobbiamo fare i conti anche con i rincari che ci sono stati un po’ in tutti i settori, turismo incluso.

L’estate del 2023, infatti, è caratterizzata da un incremento dei prezzi che coinvolge praticamente tutta la Penisola, andando a colpire soprattutto le località di mare, quelle di montagna e le città d’arte. Andare in vacanza, quest’anno, costa in media l’8,9% in più rispetto al 2022: lo rivela una ricerca condotta da Demoskopika che ha evidenziato anche i principali rincari nelle varie regioni d’Italia.

La situazione in Molise

Secondo Demoskopikatra le regioni con i maggiori aumenti troviamo il Molise, dove i rincari si attestano sul 9,1% su base annuale.

La regione dove è più evidente l’impatto dei rincari a livello turistico in Italia è il Lazio con il 9,5% in più, seguita però dalla Lombardia, dove i prezzi sono saliti del 9,2% nel giro di un anno.

In Emilia Romagna, per esempio, pesa molto la grande alluvione di maggio, con aumenti su tanti prodotti: a Rimini, per esempio, una piadina costa in media l’8% in più rispetto all’anno scorso. Aumenti anche per il kit da spiaggia che comprende ombrellone e due lettini (+5%), e gelato (+20%).

Nella vicina Campania e in particolare a Ischia, una giornata al mare costa mediamente il 25% in più rispetto al 2022. Sono aumentate di 2 euro le tariffe per i parcheggi delle auto, mentre nei ristoranti i prezzi sono saliti in media del 25%. A Ischia, inoltre, è salito il prezzo della benzina, superando il muro dei 2 euro a litro.