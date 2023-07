Turismo, 39 mln di euro per agenzie di viaggio e tour operator

Il ministro ha firmato il decreto per la ripartizione e assegnazione dei ristori, mancati lo scorso anno, per la ripresa post pandemica

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto per la ripartizione e l’assegnazione di 39 milioni di euro a favore di agenzie di viaggio e tour operator. Definiti quindi i criteri di assegnazione e i requisiti per accedere alle domande, che potranno presentare anche le agenzie molisane una volta resi pubblici termini e modalità.

“Un contributo fondamentale a sostegno di quegli attori del settore che svolgono un’attività di vitale importanza per il turismo, ossia quella di favorire l’incontro tra domanda e offerta, tra operatori turistici e viaggiatori. Parliamo di protagonisti indispensabili per il comparto, che ricoprono un ruolo strategicamente cruciale nell’ottica industriale che il Ministero sta adottando; veri e propri artefici nel rendere l’ecosistema turistico italiano altamente competitivo, grazie alla loro spiccata competenza e approfondita conoscenza dei territori, e quindi del patrimonio culturale e di eccellenze uniche della nostra Nazione. Siamo perciò soddisfatti che gli sforzi profusi dal Ministero per recuperare i ristori, concertati con le associazioni di categoria e non andati in porto lo scorso anno, abbiano portato allo stanziamento di queste risorse atte a supportare anche il comparto del turismo organizzato e a creare le condizioni affinché esso possa esprimere al meglio le proprie professionalità”, ha commentato il Ministro Santanchè.

Termini e modalità di presentazione delle domande saranno opportunamente comunicati sul sito del Ministero del Turismo, unitamente al link per accedere alla piattaforma informatica di gestione delle istanze.

Qui il decreto.