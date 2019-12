Turbogas, il “NO” delle Mamme per la salute

La storica associazione ambientalista parteciperà all’assemblea interregionale di Vairano contro la centrale Edison di Presenzano

È un attacco al territorio senza un’adeguata valutazione di impatto ambientale. Sono le Mamme per la salute di Venafro, storica associazione ambientalista, che lanciano il nuovo allarme sui pericoli legati al progetto di una grande centrale turbogas dell’Edison, a Presenzano, a due passi dal Molise. Per questo, le Mamme per la salute parteciperanno anch’esse all’Assemblea pubblica di Sabato 7 Dicembre a Vairano contro la costruzione della centrale Turbogas, condividendo quanto già richiesto dall’Isde Campania, ovvero che la Edison proceda alla Valutazione di impatto sanitario, cosi come previsto dalle “linee guida dell’istituto superiore di Sanità”. La Edison (del gruppo francese EdF) vuole realizzare una centrale termoelettrica, di grande taglia, nel comune di Presenzano, a pochi chilometri dal territorio Venafrano notoriamente interessato da problematiche ambientali e con seri risvolti sulla salute dei residenti. Non è concepibile – dicono le Mamme per la salute – che si avvii la realizzazione di un nuovo impianto fortemente impattante, senza prima eseguire una seria valutazione di impatto sanitario. Non è concepibile che si costruisca un impianto nuovo con una autorizzazione vecchia, anche se prorogata al dicembre 2021, ma comunque datata 2009, senza che la società proponente proceda alla Valutazione di impatto sanitario. Non è concepibile che dopo i tanti disastri presenti in Italia, ancora oggi nel 2019 si debba assistere alla tutela dell’attività economica senza verificare che l’esercizio avvenga in sicurezza per la salute. Non è più accettabile che debbano essere i cittadini da soli a pretendere il diritto alla salute. Le mamme per la salute invitano quindi tutti i Sindaci dei territori interessati ad adottare qualsiasi azione legale utile a tutelare la salute dei cittadini. Temporeggiamenti, omissioni e solo proclami non sono utili a tutelare il più importante dei diritti soggettivi ovvero il diritto alla salute.