Tunnel, tra danni e revoche: la “palla” ai cittadini

REDAZIONE TERMOLI

Un referendum per chiedere ai termolesi se, alla luce di una penale che è ancora da quantificare con la ditta De Francesco Costruzioni, vorranno revocare il project financing per la riqualificazione del centro di Termoli e la realizzazione del tunnel oppure no. E’ quanto approvato nel corso del consiglio comunale che si è protratto fino a tarda serata di lunedì. Sotto la lente il progetto di riqualificazione del centro cittadino meglio noto come tunnel e l’intenzione del nuovo sindaco di Termoli, Francesco Roberti, di revocare il mandato agli avvocati di effettuare il ricorso al Consiglio di Stato. Sì perché l’ultimo capitolo della saga del tunnel si era concluso con il Tar Molise che di fatto aveva bloccato il progetto annullando gli atti relativi alla Vas e alla Via. Di qui l’azione dell’ex sindaco Sbrocca che aveva proposto il ricorso al Consiglio di Stato avverso al provvedimento. Poi la votazione per il ballottaggio e l’elezione della nuova amministrazione comunale. «Il 14 che mi sono insediato – ha ricordato Roberti – ho scritto agli avvocati di soprassedere nel prosieguo delle attività di ricorso del tunnel e nella prima seduta di Giunta revocherò il mandato ai due avvocati». Che l’amministrazione Roberti non voglia proseguire sulla strada del Consiglio di Stato è chiaro: di qui l’idea di ricorrere al parere dei cittadini che, questa volta, non saranno chiamati a dire la loro sul progetto ma sulle intenzioni della cittadinanza di sborsare anche un solo eventuale euro del risarcimento che potrebbe chiedere la De Francesco. «Dalle sentenza del Tar risulta legittimo che c’è l’aggiudicatario del project e quindi la De Francesco risulta aver vinto il progetto». Di qui l’intenzione dell’amministrazione di non ricorrere perché «l’errore l’ha fatto chi ha presentato il project. Noi dobbiamo entrare nel merito della revoca del project altrimenti non potremmo più fare niente per 30 anni su piazza Sant’Antonio o Pozzo Dolce». Di qui, quindi, l’intenzione di sedersi a tavolino con la De Francesco e chiedere la quantificazione del danno sul quale, poi, saranno interpellati i cittadini chiamati a decidere il da farsi. «Il passo successivo – ha proseguito Roberti – che dovrà fare questo consiglio è la revoca del project e la quantificazione del danno». Di qui la proposta di deliberazione al consiglio comunale che è stata approvata a larga maggioranza e che, di fatto, rappresenta un atto di indirizzo politico che potrebbe portare i cittadini di Termoli a una consultazione per suggerire al consiglio comunale la strada da portare avanti. Sulla questione, ovviamente, è intervenuta prima l’ex presidente del consiglio comunale, Manuela Vigilante, presentando delle pregiudiziali rispetto alla “fretta” con cui l’argomento è stato portato in consiglio comunale. Successivamente è stato proprio l’ex sindaco Sbrocca a intervenire ribadendo la legittimità degli atti fatti dalla sua amministrazione e accusando Roberti di «mancanza di coraggio perché lei può revocare la delibera che conferisce mandato agli avvocati per il ricorso con un semplice atto, mentre il consiglio comunale non è l’organo competente a farlo. Tutto questo ambaradan non porterà al referendum, ci sta prendendo in giro», mentre il MoVimento 5Stelle (per bocca di Nick Di Michele) e Termoli Bene Comune di Marcella Stumpo hanno sollevato dei dubbi su quanto verrà deciso in seguito per proporre effettivamente il referendum anche se alla fine, il loro, è stato un voto a “scatola chiusa”. Antonio Di Brino ha assicurato che dal prossimo consiglio comunale sarà fatta la nomina della commissione per il referendum. Sotto la lente, adesso, anche i tempi stretti di attuazione: secondo Sbrocca «a ottobre la sentenza del Tar passerà in giudicato e a quel punto rimarrà l’aggiudicazione del project». Roberti, invece, intende chiedere il parere dei cittadini prima di revocare in toto il progetto. «Ho il diritto morale e politico di mantenere fede a quanto deciso dai cittadini alle scorse elezioni. Prenderemo tutte le garanzie per non uscire con le ossa completamente rotte, anche se qualche ossicino si romperà».