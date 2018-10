Tunnel, Toma tuona contro Sbrocca: «Faccia il referendum o sarò sempre contrario all’opera»

Un intervento duro quello del Presidente della Regione Molise in avvio del consiglio monotematico sul tunnel di Termoli. «La mia è una posizione personale su cui invito a ragionare la maggioranza e le minoranze. Il Comune di Termoli ha perso l’opportunità di effettuare un referendum sul buco che peserà sulle coscienze storiche future della città e dei cittadini. Chiediamo ai termolesi cosa ne pensano, se sono d’accordo il buco si farà ma fino a quando il Comune non interpellerà la comunità noi non vogliamo imporre nulla. Il presidente della Regione è contrario alla realizzazione di quel buco in virtù del fatto che non si coglie l’opportunità referendaria ma non vogliamo che una decisione così forte sia assunta secondo il principio della rappresentatività perché sono maggioranza nel comune. Facciano il referendum altrimenti la mia posizione è contraria alla realizzazione del tunnel».