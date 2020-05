Tunnel Termoli: Iacovino, questione può dirsi archiviata

«Il tunnel di Termoli può dirsi archiviato grazie alla coraggiosa azione dell’associazione No Tunnel che ha impugnato e fatto dichiarare nulli gli atti inerenti la realizzazione della famigerata opera». Così l’avvocato Vincenzo Iacovino, a proposito del progetto di riqualificazione del centro di Termoli varato dall’ex Amministrazione comunale, fortemente osteggiato dalle associazioni ambientaliste e dai comitati locali. Il legale sottolinea come la sentenza del Consiglio di Stato del 20 febbraio scorso, nell’ambito di una controversia tra Codacons, Banca d’Italia e alcuni istituti di credito su altre vicende, sancisce un principio fondamentale: i gruppi di cittadini, riuniti in associazioni o comitati, sono legittimati ad opporsi ad opere che vadano contro l’interesse collettivo. «Di conseguenza l’associazione dei No Tunnel, già legittimata dal Tar Molise – spiega Vincenzo Iacovino – è legittima ad agire purché abbia determinati requisiti come la tutela del territorio».