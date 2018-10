Tunnel, scaduti i 90 giorni per i comitati ma “L’opera non è cantierabile per il ricorso al Tar”

REDAZIONE TERMOLI.

Nel pomeriggio di oggi a Termoli, presso la sala del cinema Oddo, si è tenuta una assemblea pubblica da parte del comitato No Tunnel per discutere sugli ultimi accadimenti e le responsabilità politiche che gravitano intorno a quest’opera. Lo stesso comitato aveva definito l’ultimo consiglio regionale ‘una pagliacciata’ e avevano diffidato il presidente del consiglio regionale ad adempiere ai suoi doveri istituzionali. Al centro del dibattito i fatidici ’90 giorni’ entro i quali la Regione avrebbe dovuto esprimersi sulla fattibilità o meno dell’opera.

Tempi che secondo il Comitato No Tunnel sarebbero iniziati e anche finiti proprio nella giornata di oggi mentre secondo la Regione non sarebbero proprio partiti considerando che «dagli atti – si legge nella relazione della III Commissione regionale – non risulta che il Comune di Termoli abbia agito in tal senso in quanto non ha fatto invio formale degli atti alla Regione per provocarne l’assenso o il dissenso entro i 90 giorni previsti».