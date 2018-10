Tunnel, Sbrocca replica: “Inaccettabile far ricadere su di noi la non volontà di fare referendum”

REDAZIONE TERMOLI.

Dopo il consiglio regionale monotematico di ieri sulla questione del tunnel che ha visto rinviata la decisione di un si o no all’opera in III Commissione regionale, arrivano le dichiarazioni del primo cittadino di Termoli, Angelo Sbrocca. “Io sono d’accordo con i referendum e con tutti gli strumenti di democrazia diretta.

I comitati hanno già avuto l’opportunità di proporre 2 tornate di quesiti referendari che poi sono stati ritenuti inammissibili dalla commissione esterna formata da esperti. Dunque far ricadere su di noi la non volontà di fare il referendum è inaccettabile. Inoltre noi abbiamo utilizzato lo strumento di democrazia indiretta che è quello del dibattito pubblico a cui i comitati non hanno mai voluto partecipare”.

Parlando poi della documentazione mancante e richiesta dall’architetto Giarrusso per ottenere i finanziamenti pubblici il sindaco ha spiegato: “Tutto verrà integrato seguendo degli step ma non credo che si tratti di un problema che riesca a bloccare l’iter procedurale”.

INTERVISTA AL SINDACO DI TERMOLI, ANGELO SBROCCA.