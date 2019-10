Tunnel, lunedì l’assemblea pubblica per discutere sul da farsi

REDAZIONE TERMOLI

«Poiché la “Questione Tunnel” non è ancora definitivamente chiusa -si legge nella nota inviata alla stampa- l’Associazione e il Comitato Referendario Termoli No Tunnel non intendono abbassare la guardia e lasciare languire la situazione in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sull’esito del ricorso presentato dalla Ditta De francesco. Cosa che potrebbe avvenire tra parecchi mesi. L’obiettivo a cui si mira è quello di chiudere la partita molto prima. Per discutere sul da farsi è convocata una Pubblica Assemblea per lunedì 14 ottobre alle ore 18 presso la Sala Parrocchiale di San Timoteo».