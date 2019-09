Tunnel, la De Francesco presenta ricorso contro la sentenza del Tar Molise

Sotto la lente anche una eventuale richiesta di risarcimento del danno nel caso di stop all’avvio dei lavori

E’ stato depositato ieri al Consiglio di Stato il ricorso da parte della ditta De Francesco Costruzioni contro la sentenza del Tar Molise che all’inizio di giugno aveva annullato in parte l’iter progettuale del tunnel e del piano di riqualificazione urbana nel centro di Termoli, di fatto bloccando l’opera. Adesso, a diversi mesi di distanza da quella sentenza arrivata proprio al termine del ballottaggio per la campagna elettorale, la De Francesco che si era aggiudicata il maxi progetto di riqualificazione del centro di Termoli, ha deciso di ricorrere ai giudici di Roma contro la sentenza del Tar che aveva sollevato alcune obiezioni sull’iter dell’opera e sulle competenze regionali. Sotto la lente era andata a finire la Via, la valutazione di impatto ambientale che era stata superata dalla Vas, la valutazione ambientale strategica. Adesso la palla passa in mano ai giudici del Consiglio di Stato che dovranno decidere se confermare la sentenza del Tar e quindi far rifare la Via impiegando nuovo tempo e causando un ritardo nella realizzazione dell’opera, oppure se dare ragione alla De Francesco e quindi far partire i lavori. Intanto c’è attesa anche sulla posizione dell’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Roberti che nel corso di uno degli ultimi consigli comunali aveva revocato il mandato conferito agli avvocati nominati dall’ex sindaco Angelo Sbrocca. Sotto la lente, però, anche un eventuale richiesta di risarcimento del danno in caso di stop ai lavori da 8milioni di euro, cifra che si raggiunge con il 10% del valore dell’opera e con il 10% della gestione trentennale della stessa, come specificato dal piano economico e finanziario agli atti.