Tunnel, il Sindaco e l’assessore Gallo soddisfatti della sentenza del Tar

REDAZIONE TERMOLI.

La notizia di ieri arrivata dal Tar in merito alla mancata concessione della sospensiva per il progetto di realizzazione del tunnel e di riqualificazione del centro di Termoli è stata accolta positivamente dall’amministrazione comunale della città adriatica. “Siamo soddisfatti e aspettiamo con fiducia il giudizio di merito- hanno commentato il sindaco Angelo Sbrocca e l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Gallo- Noi siamo certi che questo piano di riqualificazione comporterà degli aspetti molto positivi per la città e per tutti coloro che verranno a Termoli”. La richiesta di sospensiva, lo ricordiamo, era stata avanzata dal comitato No Tunnel in base alle presunte irregolarità a detta dei ricorrenti nell’iter seguito per l’opera. Il Tar, invece, ha deciso di non accogliere la richiesta di sospensiva.