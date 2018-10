Tunnel, il durissimo appello di Michele Marone al Consiglio regionale

REDAZIONE TERMOLI

“Una commedia beffarda e confusa”. Con queste parole il Comitato e il Coordinamento No Tunnel hanno definito il Consiglio regionale dello scorso 17 ottobre che era stato chiamato a decidere se respingere o meno la avariante al Prg di Termoli. Variante propedeutica alla realizzazione del tunnel e della riqualificazione di piazza Sant’Antonio. Ma una chiara espressione da parte del Consiglio regionale però non è arrivata nonostante sia proprio quest’ultimo l’organo sovrano preposto a decidere se approvare o respingere la variante. Il resto è “aria fritta”. In virtù di questo, il Comitato e il Coordinamento No Tunnel hanno deciso di diffidare il presidente del consiglio regionale ad adempiere ai suoi doveri istituzionali. Diffida, questa, alla quale si è aggrappato anche Michele Marone, consigliere di minoranza al comune di Termoli che ha duramente chiesto al consiglio regionale di prendere una decisone una volta per tutte.

IN ALTO IL DURO APPELLO DI MICHELE MARONE