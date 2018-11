Tunnel, Francesco Roberti: “La nostra astensione in Consiglio comunale non significa un sì al progetto”

REDAZIONE TERMOLI.

Dopo l’ultimo consiglio comunale durante il quale aveva fatto ‘clamore’ l’astensione del consigliere comunale Francesco Rinaldi ecco che questa mattina i due consiglieri di Forza Italia, Francesco Roberti e Francesco Rinaldi, hanno voluto chiarire una volta per tutte quanto accaduto, in una conferenza stampa. Un’astensione «che non significa un sì al tunnel ma piuttosto una non condivisione delle azioni intraprese dalla minoranza”.

Cosi Roberti ha esordito e ha continuato affermando: “Non mi risulta che sia stata approvata la variante al piano regolatore e che questa sia stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Molise, per cui qualsiasi atto oggi questa amministrazione produce non ha alcuna efficacia. Una variante si ritiene adottata quando viene pubblicata sul Burm. Ad oggi non mi risulta che sul bollettino ci sia pubblicato nulla. Se il Comune di Termoli avesse voluto fare la variante al piano regolatore doveva diffidare la Regione Molise ad adempiere nei tempi previsti per l’adozione della variante, invece si guarda bene dal farlo perché rischierebbe di irritare la sensibilità di qualche consigliere regionale che a quel punto avrebbe le motivazioni per bocciare questa variante. Il nostro – ha continuato Roberti – è stato un voto per dire basta a questa sceneggiata napoletana perché non è stata approvata alcuna variante”.

Rinaldi ha invece affermato: “Noi siamo per il dialogo, per la riflessione e per la scelta ponderata. Vogliamo tenere una linea più moderata e aperta appunto al dialogo”.