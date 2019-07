Tunnel, è ufficiale: la Giunta Roberti rinuncia al ricorso al Consiglio di Stato

REDAZIONE TERMOLI

L’annuncio era arrivato durante il consiglio comunale assieme alla volontà di revocare l’incarico al ricorso al Consiglio di Stato. E così ha fatto. La delibera di Giunta è la numero 201 del 23 luglio e di fatto revoca il mandato agli avvocato Lorenzo Derobertis e Andrea Manzi sul ricorso al Consiglio di Stato per il progetto del tunnel di Termoli. Il ricorso era stato presentato dall’ex amministrazione Sbrocca appena un paio di giorni prima della votazione per il ballottaggio. Cambiato il vento amministrativo, però, la nuova amministrazione guidata dal sindaco Francesco Roberti ha deciso di “voltare pagina” e revocare l’incarico che, di fatto, mette la parola stop all’intenzione dell’amministrazione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Molise che aveva bloccato il procedimento mancando i pareri di Via e Vas. «Considerato che è volontà dell’Amministrazione non coltivare l’atto di appello in quanto è intenzione dell’Ente proporre al Consiglio Comunale di farsi promotore, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Partecipazione dei Cittadini, del referendum consultivo sul project financing così come ripetutamente richiesto da alcuni comitati di cittadini mediante la proposizione di quesiti referendari» l’amministrazione Roberti ha formalizzato la rinuncia all’appello dinanzi al Consiglio di Stato della sentenza del Tar Molise n. 209/2019 del 06/06/2019, pubblicata in pari data, nei modi e nelle forme indicate nell’art. 84 c. p. a. La delibera è la numero 201 del 23 luglio.