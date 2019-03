Tunnel, c’è attesa per l’udienza al Tar: possibile il controricorso

REDAZIONE TERMOLI

Comitati, cittadini, MoVimento 5Stelle e balneatori insieme, ancora una volta, per ribadire il no al tunnel di Termoli. In vista dell’udienza del 20 marzo in cui, con tutta probabilità si deciderà il destino dell’opera di riqualificazione urbana del centro di Termoli con la realizzazione del tunnel e del multipiano, il Comitato e Coordinamento No Tunnel affila le armi. L’ha fatto attraverso una assemblea pubblica convocata nell’auditorium della chiesa del Carmelo alla presenza di tanti cittadini. Sotto la lente, appunto, l’udienza della settimana prossima davanti ai giudici del tribunale amministrativo che dovranno decidere nel merito rispetto al ricorso presentato dai Comitati. Un ricor- so che aveva visto i giudici del Tar rigettare la richiesta di so- spensiva nell’udienza di inizio anno. Adesso si attende la deci- sione che potrebbe cambiare, in un modo o nell’altro, le sorti del progetto. Anche se la possibilità di eventuali contro ricorsi al Consiglio di Stato è molto più che una semplice eventualità. «Anche se i giudici dovessero bocciare il ricorso siamo pronti a ricorrere al Consiglio di Stato cosa che, sicuramente, farà anche l’amministrazione comunale nel caso in cui dovessero dare ragione a noi», ha affermato il consigliere comunale di Termoli, Nick Di Michele. «Sappiamo che il Comune sta cercando di ottenere un rinvio e continua a presentare documenti in aggiunta a quelli già presentati – gli ha fatto eco Marcella Stumpo – ci costringono a rincorrere e chiaramente questo provoca delle difficoltà. Noi aspettiamo fiduciosi anche se sappiamo che non è una situazione facile». Sotto la lente della Stumpo è andata a finire anche «l’attentato alla democrazia e alla partecipazione popolare che si è fatto qui a Termoli. Se fosse stato concesso il referendum questa cosa non sarebbe partita perché è probabile che con minori informazioni e mino- ri illegittimità di percorso i cittadini avrebbero anche potuto essere a favore del progetto e si sarebbe rispettata la volontà popolare». Così, però, non è stato considerando che la maggioranza non ha mai voluto concedere il referendum nonostante anche l’invito fatto dal presidente Toma alla partecipazione popolare. Di qui anche la polemica rispetto alla posizione della stessa Regione Molise «che poi si è comportata in maniera diversa». Il riferimento della Stumpo è alla votazione della mozione presentata dal MoVimento 5Stelle che ha visto il solo Michele Iorio in appoggio dei pentastellati. «Sul Tunnel di Termoli – afferma il gruppo M5S – la Regione si è dichiarata contra- ria ma, di fatto, siede, di fronte al Tar, accanto al Comune di Termoli e alla ditta costruttrice, a chi quindi difende l’opera. Si dichiara dalla nostra parte, quindi contro il Tunnel, ma siede accanto a chi chiede il rigetto del ricorso presentato da noi insieme al Comitato ‘No Tunnel’. Ecco perché – continuano i portavoce pentastellati – con una mozione che abbiamo depo- sitato lo scorso 14 novembre 2018 e che solo dopo 4 mesi è giunta a discussione, abbiamo chiesto al Consiglio regionale di ‘ritirare’ la Regione dalla posizione in cui siede di fronte al Tar. Ma cosa è accaduto oggi in aula? Pur sapendo che mercoledì 20 marzo ci sarà l’udienza definitiva al Tar, il centrodestra chiede di rinviare la discussione della nostra mozione. In pratica chiede di non scegliere, di non decidere, o meglio di lasciare la Regione lì dov’è, cioè accanto al Comune di Termoli e alla ditta costruttrice, in difesa dell’opera. Una presa in giro – concludono i consiglieri – un comportamento incoerente e irrispettoso nei confronti dei cittadini di Termoli. E noi non possiamo accettare in silenzio».