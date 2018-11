Tunnel, aggiudicato definitivamente il progetto

REDAZIONE TERMOLI

L’obiettivo, anche se non apertamente dichiarato, era quello di arrivare alla cantierizzazione del progetto entro fine anno. E così, a 24 ore dalla dichiarazione di efficacia della variante al piano regolatore, il responsabile unico del procedimento, Livio Mandrile, ha aggiudicato definitivamente i lavori del project financing per il tunnel e la riqualificazione del centro della città alla De Francesco Costruzioni. La decisione arriva dopo la presentazione di diffide, esposti, nuove richieste di indizione del referendum da parte del Comitato No Tunnel e della minoranza a palazzo di città e nonostante sia ancora pendente un ricorso al Tar Molise presentato sempre dai No Tunnel. L’amministrazione comunale, però, ha deciso di “tirare dritto” anche di fronte alla nota inviata dal direttore del IV Dipartimento della Regione Molise, Giarrusso, al Comune di Termoli nel quale si metteva in evidenza quanto l’iter, secondo la stessa Regione, non era iniziato e quindi non si erano ancora concretizzati i 90 giorni del silenzio-assenso. Adesso questo passaggio che segna, di fatto, uno spartiacque nella procedura i cui prossimi step prevederanno la firma della convenzione e la stipula del contratto con la ditta che si dovrà occupare dei lavori. L’aggiudicazione definitiva è arrivata con la determina numero 2152 di ieri ma pubblicata questa mattina e, di fatto, mette la parola fine a questo step della procedura. Quelli che si apriranno, adesso, saranno quelli più importanti con la firma della convenzione e, successivamente, la stipula del contratto che darebbe la possibilità di eventuali risarcimenti alla ditta qualora il progetto si dovesse “arenare”.