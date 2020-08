Tunisini in rivolta al centro Geco di Isernia

Le prime informazioni parlano di una rissa tra migranti ospitati dal Cat della Geco di Isernia, finito oggi sulla cronaca nazionale per la vicenda delle sorelle Ferri. Ma è invece possibile che, più che una rissa, si stia trattando di un nuovo tentativo di fuga. Infatti i tunisini si sono posizionati su un balcone della Geco urlando che la quarantena è finita e loro vogliono andare via, minacciando di buttarsi giù. Sul posto decine di poliziotti e carabinieri. Nel video si possono ascoltare le urla dei tunisini che non hanno nessuna voglia di restare chiusi nella struttura di viale dei Pentri.