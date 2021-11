Tumore al seno, nuove possibilità per la cura chemio-free: «La scienza ha fatto passi da gigante» (VIDEO)

Soluzioni all’avanguardia nel campo medico anche per quel che riguarda la prevenzione

Si è svolto il 6 ottobre il convegno promosso dalla LILT al Neuromed e dedicato all’Ottobre rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno. Al tavolo dei relatori professionisti che con umanità e con semplicità hanno parlato al pubblico dell’evoluzione della terapia chirurgica, puntando l’attenzione sulla situazione attuale e sulle sfide future. Da quanto è emerso, sul tumore alla mammella in passato c’erano poche chances operatorie, ma una malattia che prima concedeva al massimo due anni di sopravvivenza attualmente può essere trattata già in fase precoce, con interventi poco invasivi che rispettano anche la femminilità e la sensualità della donna, fondamentali per l’autostima e la percezione del proprio corpo. Tra le soluzioni all’avanguardia proposte durante il convegno ci sono i trattamenti chemio-free, ovvero le cure che non prevedono più il lungo e doloroso percorso delle cure chemioterapiche. Ovviamente non si può ancora escludere del tutto l’utilizzo della chemioterapia, che ad oggi è e resta uno degli approcci più efficaci per la guarigione, specialmente negli stadi più avanzati del tumore, tuttavia, soprattutto se si agisce in tempo, è possibile evitarla in molti casi. Ad approfondire la questione dei trattamenti chemio-free la dottoressa Divina Traficante. Al centro dell’attenzione sicuramente il rischio di mortalità che è sempre più basso grazie anche alle numerose campagne di prevenzione e grazie alle cure avviate già in fase precoce del melanoma. Tra i relatori anche il dottor Ettore Rispoli, senologo del Veneziale, che ha illustrato le moderne tecniche chirurgiche, meno invasive e più rispettose dell’estetica del seno, rassicurando che anche la chirurgia plastica ha fatto passi da gigante e, nel peggiore dei casi, riesce a intervenire con successo.