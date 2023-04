Tumore al seno, l’Asrem autorizza l’avvio di uno studio clinico al San Timoteo di Termoli

Uno studio clinico da effettuare nell’Unità operativa di Oncologia medica dell’ospedale San Timoteo di Termoli come terapia di prima linea per pazienti con carcinoma mammario metastatico ‘triplo-negativo PD-L1 positivo’. E’ quanto autorizzato dall’Azienda sanitaria regionale del Molise che ha dato il via libera a seguito di quanto espresso dal Comitato etico che ha sciolto tutte le riserve ed espresso parere favorevole al protocollo di sperimentazione. Lo studio clinico sarà condotto dal Consorzio ‘Oncotech’ di Napoli sotto la responsabilità scientifica del dottor Francesco Carrozza.