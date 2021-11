Tumore al seno, la psicologa: “Un lungo percorso di accettazione”

La testimonianza della figlia di una donna che ha sconfitto la malattia

Tra i relatori del convegno promosso sabato 6, nel pomeriggio, dalla LILT e dal Neuromed in occasione dell’Ottobre rosa, dedicato alla prevenzione del tumore al seno La psiconcologa Maria Ottaviano, presidente di LILT Isernia, ha posto l’accento sull’importanza della prevenzione, che durante il Covid, per la paura del contagio in ospedale, è stata trascurata da molte persone. Non solo: la dottoressa, in qualità di psicologa, ha parlato del percorso interiore di accettazione e interiorizzazione della malattia, facendo anche i conti con un corpo che cambia e con una sensualità che sembra perduta, ma che, invece, va solo discoperta.