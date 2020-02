Tumore al seno: a Termoli si opera, a Isernia no

La denuncia della senologa Francesca Scarabeo

ISERNIA. Francesca Scarabeo, una dei senologi più affermati della Regione, con duemila interventi effettuati, sceglie di denunciare pubblicamente quanto accaduto dopo la chiusura di Senologia a Isernia. Al Veneziale il servizio è stato soppresso, sostenendo che gli interventi dovevano essere effettuati solo al Cardarelli di Campobasso, ma, scrive la Scarabeo, così non è: a Isernia hanno chiuso, mentre al San Timoteo si opera, qualcuno dovrà dire perché:

“Oggi è stata scritta un’altra pagina nera per la senologia. Il 30 ottobre 2019 è stato l’ultimo giorno in cui è stato possibile operare per cancro della mammella presso l’ospedale F Veneziale di Isernia. Questo in nome di un’attuazione di un Pos già scaduto ed in nome di una riorganizzazione aziendale. A nulla sono valse le proteste dei cittadini, dei medici, del ‘Comitato in seno al problema’ che hanno provato a spiegare a tutti i vertici aziendali ed ai commissari che erano scelte da fare solo dopo l’approvazione del nuovo piano. Nulla, chiusura totale in nome di Hub Campobaso e spok su Isernia e Termoli, con cerberi delatori che in tempo reale avrebbero avvisato la dirigenza se ad Isernia qualcuno avesse osato operare un cancro della mammella. Cancellati con un colpo di spugna 28 anni di lavoro, più di 2000 pazienti operate.

Oggi però la novità, tutto questo è vero solo per Isernia, a Termoli si opera tranquillamente il cancro della mammella.

Allora, tutto quanto detto sopra, se non vale anche per Termoli, o sono chiacchiere, e quindi da domani si riapre la sala operatoria ad Isernia per la senologia dell’area Pentria, oppure le motivazioni alla base di tale scelte appaiono persecutorie. Ho scelto ancora una volta di stare dalla parte delle mie pazienti, dalla parte del più debole, dalla parte dei malati, dalla parte dei cittadini che pagano le tasse, per avere in cambio anche la sanità.

Ho scelto di non tacere perche assolutamente non voglio dare la mia complicità, non voglio mancare di rispetto alle tante donne che lasciano i figli a casa per essere operate, non voglio tradire chi avrebbe potuto avere vicino il marito che magari tirava su una saracinesca con venti minuti di ritardo, piuttosto che un’ora e mezzo. Non voglio accettare che la giovane donna operata oggi ha dovuto affrontare insieme alla famiglia il disagio di farsi operare a Campobasso, essendo colpevole solo di non essere nata nel basso Molise.

Non mi dispiace affatto che si operi a Termoli, in tutte le sedi ho sempre dichiarato che per me nella nostra sanità dobbiamo avere una visione orizzontale ed operare sia ad Isernia che a Termoli che a Campobasso, ma risulta inaccettabile Termoli e Campobasso si, ed Isernia NO.

Mi domando i consiglieri regionali dell’area pentria: Michele Iorio, Antonio Tedeschi, Vincenzo Cotugno, Massimiliano Scarabeo, Roberto Di Baggio, Vittorio Nola, Andrea Greco, Mena Calenda, Luigi Mazzutto, il Sindaco di Isernia, D’Appollonio, il Presidente della provincia di Isernia, Alfredo Ricci, e tutti i 52 Sindaci dell’area Pentria cosa diranno ai propri elettori?”.