Tuffo di Capodanno nel fiume Volturno, la tradizione continua

Come l’anno scorso, anche quest’anno è cominciato con il tuffo di Capodanno nel Volturno. Protagonista Alessandro Angelone, che ha colto l’occasione (vedi video di Remo Lollis per news della valle) per augurare a tutti buon anno, auspicando la fine della guerra e il ritorno della pace in Ucraina. Una tradizione che continua dopo Gaetano Di Carlo. È il giovane collese che questa mattina si è tuffato nelle acque gelide del fiume Volturno nei pressi del ponte Rosso. È un giovane imprenditore, titolare della pizzeria “La Casetta” a Colli a Volturno che ha voluto ripercorrere da due anni a questa parte le gesta dell’amico Gaetano Di Carlo. Ormai è lui il nuovo tuffatore di Capodanno nel fiume Volturno.