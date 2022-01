Tuffo di Capodanno, il Volturno trova l’erede di Gaetano Di Carlo. È un giovane di Colli

È un giovane commerciante di Colli a Volturno, Alessandro Angelone, di 35 anni, l’erede di Gaetano Di Carlo, diventato famoso a livello nazionale per i suoi tuffi di Capodanno nelle gelide acque del Volturno, fatti per oltre trent’anni, fino al 2021.

Questa mattina Alessandro ha simbolicamente raccolto il testimone di Gaetano e si è tuffato nel fiume molisano, lanciando anche un messaggio di speranza per il 2022 appena iniziato. (Video)