Tufara, installato l’Atm postamat

Tufara, i tecnici delle Poste hanno posizionato il tanto atteso ATM. «Ho inviato a Poste a metà ottobre 2019 una richiesta per l’installazione dell’ATM postamat – scrive il sindaco Di Iorio – e già verso aprile del 2020 mi avevano contattato dandomi parere positivo. Purtroppo l’emergenza in corso ha posticipato di sei mesi l’installazione, ma l’importante era raggiungere il risultato. Ringrazio Poste Italiane nella persona del Dott. Bellissimo prima e della Dott.ssa Tempesta ora, che hanno soddisfatto un’esigenza necessaria, che oltre a dare la possibilità di prelevare e fare una serie di operazioni evitando lo sportello, permetterà anche ai cittadini di evitare lunghe code nell’ufficio, evitando anche possibili assembramenti all’ingresso dello stesso che in questo periodo necessariamente bisogna evitare. Poste Italiane ancora una volta si rivela imprescindibile nei piccoli comuni, continuando a garantire tutti i servizi più importanti e confermandosi un punto di riferimento proprio all’interno dei territori. Da parte nostra ci sarà sempre il massimo supporto nell’attività di poste, anzi, invito nuovamente come sempre tutti i cittadini di Tufara a continuare a tenere i propri risparmi e i propri conti presso lo sportello postale, affinché lo stesso possa continuare ad operare sul territorio quotidianamente. Ancora una volta grazie, stiamo aumentando l’offerta di servizi essenziali per la popolazione e l’ATM era un obiettivo che ci eravamo prefissati come amministrazione sin dal giorno del nostro insediamento. Da oggi inizieremo ad utilizzarlo, ma aspettiamo la Dott.ssa Tempesta e i suoi collaboratori qui a Tufara per fare un’ inaugurazione come si conviene, appena l’emergenza sanitaria lo permetterà».