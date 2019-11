«Tu sei il prossimo profugo», il degrado regna sovrano vicino all’ex Roxy

E’ la descrizione del degrado che regna sovrano nella zona dell’ex Roxy di Campobasso quella che arriva da un nostro lettore che ha fotografato una scritta comparsa sulla recinzione che è stata apposta per evitare l’ingresso nella zona dell’ex albergo. «Tu sei il prossimo profugo», questa la scritta comparsa dall’oggi al domani e che, probabilmente, vuole essere anche una sorta di vicinanza ai profughi. Quasi a indicare quanto, in realtà, anche gli stessi italiani possano diventare profughi da un giorno all’altro. Un monito a non attaccare il prossimo ma ad essergli sempre vicino.