TTG, lo stand del Molise preso d’assalto alla Travel Experience di Rimini (FOTO E VIDEO)

Lo stand del Molise preso d’assalto nel primo giorno di apertura del TTG di Rimini che si terrà fino al 14 ottobre, dove si è svolto anche un incontro con il Ministero del Turismo e con la Camera di Commercio della Svizzera con la quale si erano già intessuti rapporti alla Bit 2022 di Milano.

Diversi gli operatori molisani presenti che hanno avuto la possibilità di incontrare buyer e persone interessate ad investire nella nostra regione, oltre alla stampa nazionale. All’interno dello stand del Molise anche la presenza di Antonella Di Dodo, moglie dello chef Filindo Russo.

Alla manifestazione è presente anche l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e la partecipazione rientra nell’ambito del Progetto “Le autentiche emozioni del Molise”, approvato dalla Giunta regionale del Molise con delibera 180 del 10 giugno scorso, su proposta dell’Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno.

Il TTG di Rimini, in tre giorni, richiama operatori provenienti da tutto il mondo, i “key player” delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

La “vetrina” del turismo italiano fa parte della piattaforma “The Italian Marketplace for Travel&Hospitality”, il brand che rappresenta la risposta di qualità tutta italiana a una domanda internazionale in continua evoluzione. E’ un nuovo modello di sviluppo strategico del business che unisce in un unico evento le community delle tre più importanti fiere di settore: TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design – il Salone Internazionale dell’Accoglienza e SUN Beach&Outdoor Style – il Salone B2B di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi. Un unico marketplace per favorire il business e le opportunità di networking tra chi realizza il prodotto e chi lo distribuisce in Italia e all’estero.