TTG di Rimini, tutto pronto per l’inaugurazione dell’evento a cui parteciperà anche l’AAST

Tutto pronto per l’edizione 2022 del TTG:Travel Experience di Rimini,lamanifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Il Molise sarà presente all’evento con un nuovo stand tecnologico. La fiera aprirà i battenti il 12 ottobre prossimo.

Sono 53 gli operatori del settore che saranno presenti nello spazio espositivo molisano dove, nel corso della “tre giorni” si svolgeranno incontri, riunioni e degustazioni a partire dalla prima giornata.

Il 12 ottobre, subito dopo il “taglio del nastro” si terrà l’evento dal titolo “Turismo di Comunità: per un turismo sempre più responsabile del benessere dei territori” a cui prenderà parte il Ministro al Turismo Massimo Garavaglia e Roberta Garibaldi Amministratore Delegato Enit insieme ad esperti nazionali. Il 13 ottobre si svolgerà una conferenza dedicata al “Turismo di ritorno” a cui prenderà parte l’Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno.

Complessivamente sono oltre 200 gli appuntamenti in programma al TTG di Rimini, suddivisi in 7 arene e un grande tema portante: “Unbound”, senza vincoli, parola chiave che identifica e riassume le nuove caratteristiche dell’industry del viaggio e dell’ospitalità. Si parla di un turismo svincolato dalle restrizioni imposte dalla pandemia, dagli stereotipi di mercato, dalle convenzioni spazio-temporali.

La manifestazione, in tre giorni, richiama operatori provenienti da tutto il mondo, i “key player” delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

Secondo gli ultimi dati diffusi dal UNWTO World Tourism Barometer, nei primi sette mesi del 2022 gli arrivi turistici internazionali sono quasi triplicati (+172%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Ciò significa che il settore ha recuperato quasi il 60% dei livelli pre-pandemia.