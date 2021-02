Tamponi, è caos per l’uso della nuova piattaforma: «Dopo ore non abbiamo potuto farlo» (L’INTERVISTA)

Ore interminabili di attesa per il tampone di controllo per poi essere rispediti a casa senza avere la possibilità di effettuare il test nonostante fosse stato prenotato. E’ quanto sta accadendo in questi ultimi giorni a Termoli. La segnalazione ci arriva direttamente da alcuni cittadini che si sono recati presso il vecchio ospedale per effettuare il tampone di controllo. La causa sarebbe da attribuire alla nuova piattaforma Sic. Secondo le ultime disposizioni, infatti, i medici di base devono prenotare il tampone direttamente dalla piattaforma stessa. Comunicazione che però pare essere arrivata in maniera tardiva creando disagi e code davanti la postazione allestita per fare i tamponi.