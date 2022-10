Truffe online, la Polizia Postale del Molise sensibilizza i cittadini

Nella mattinata di oggi, giovedì 20 ottobre, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 si è svolta una iniziativa volta alla sensibilizzazione del fenomeno delle truffe on line. L’iniziativa si è svolta in via Toscana davanti all’Ufficio Postale dove alla presenza del personale del Compartimento Polizia Postale e Telecomunicazioni per il Molise e al personale civile delle Poste Italiane SPA, sono state date informazioni e chiarimenti relativi alle più comuni tecniche utilizzate per compiere truffe via internet ed alle cautele che ognuno può adottare al fine di non cadere nelle trappole dei truffatori. La Finalità è stata quella di fornire ai cittadini dei consigli utili per un uso consapevole del web degli strumenti finanziari e dei mezzi di pagamento elettronico.