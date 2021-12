Truffe in rete, messaggio indica accesso anomalo al proprio conto corrente. La Polizia: non abboccate, è phishing

Il mondo digitale offre diverse comodità ma può essere anche fonte di pericoli e in particolare di truffe.

Un fenomeno, quello del phishing (una truffa in rete, attraverso l’invio di messaggi o mail, orchestrata per “pescare” dati finanziari e password di un utente) in costante crescita.

A lanciare l’allarme contro l’ultima truffa messa in piedi dai criminali del web è la Polizia di Stato.

«Attenzione! Un dispositivo non riconosciuto risulta collegato al suo conto Online. Se disconosce tale accesso segua la procedura al link». Questo è il “messaggio truffa” che sta circolando nelle ultime ore.

Lo ha rivelato direttamente la Polizia di Stato.

Un SMS (in alto la foto del messaggio) che millanta un accesso anomalo al conto corrente bancario e lascia intendere che qualcuno si sarebbe già collegato al posto dell’utente che ha ricevuto il messaggio. Chiaramente non è vero niente.

Come conferma la Polizia di Stato stessa: “Non abboccate. Si tratta di #phishing per rubare i vostri dati. Cestinate”.

È sempre consigliabile diffidare di simili comunicazioni, anche se, all’apparenza, sembrano ufficiali.

Si raccomanda di fare molta attenzione, di non cliccare su nessun link sconosciuto nelle e-mail, e di accertare sempre la veridicità della fonte di provenienza.