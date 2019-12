Truffe, anziani a lezione dai carabinieri: ecco come difendersi

L’incontro organizzato a Guglionesi di concerto con la compagnia di Termoli e l’amministrazione comunale

Un incontro per spiegare agli anziani, da sempre la categoria più a rischio, come difendersi dalle truffe e dai furti negli appartamenti. Gli anziani di Guglionesi a lezione dai carabinieri di Termoli nel corso di una delle tante iniziative che i carabinieri organizzano non solo in basso Molise ma in tutta la regione. E’ stato il colonnello e comandante della compagnia carabinieri di Termoli, Fabio Ficuciello, a spiegare agli anziani come difendersi da tutte quelle persone che si presentano alla loro porta con le scuse più banali e cercano di intrufolarsi in casa per rubare tutto quello che c’è di prezioso. Dai finti rappresentanti delle forze dell’ordine che denunciano problemi di parenti che in realtà non esistono ai finti rappresentanti delle ditte come luce e gas i casi sono presenti anche in basso Molise. Di qui l’iniziativa organizzata di concerto con l’amministrazione comunale di Guglionesi per dare degli utili indirizzi su come prevenire questi eventi spiacevoli. «Questo è un incontro che fa parte di un quadro più ampio programmato dal comando provinciale dei carabinieri finalizzato ad incontrare le comunità di anziani e non solo in cui come carabinieri forniamo accorgimenti su come evitare truffe raggiri e furti in appartamento conversazioni in cui forniamo queste direzioni sottolineando la necessità di fare rete e anche il vicinato può essere molto utile perché ognuno deve essere custode del proprio patrimonio e il mondo in cui vive». Fondamentale è la collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini che sono chiamati a denunciare i casi nel momento in cui accadono. Spesso, infatti, negli anziani si attua un senso di timore perché si sentono colpevoli di quello che è accaduto. «Invece c’è bisogno di collaborazione – ha affermato Ficuciello – chiediamo sempre aiuto ai cittadini per concretizzare quella che viene definita una sicurezza partecipata».