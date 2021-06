Truffato 60enne su ‘Subito.it’, denunciati dai Carabinieri due giovani

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Campolieto hanno individuato e denunciato in stato di libertà due truffatori di cui uno abitante nella provincia di Varese e l’altro di origini straniere abitante nella provincia di Milano. Nello specifico, i militari raccoglievano una denuncia di truffa da parte di un cittadino 60enne del posto che aveva inserito un annuncio di vendita di componentistica di un’autovettura, nel portale e-commerce “www.subito.it. scoprendo successivamente di essere stato raggirato proprio da chi pensava fosse interessato all’acquisto del suo materiale.

La vittima aveva ricevuto infatti numerose telefonate da parte di un finto acquirente che si era mostrato fin da subito molto interessato all’acquisto dei pezzi meccanici dell’auto e, trovato l’accordo col denunciante, gli aveva chiesto di recarsi presso uno sportello “ATM POSTAMAT” e seguire una breve procedura al fine di ottenere il compenso della vendita pattuita.

Seguendo le indicazioni fornite per telefono dal presunto acquirente, il 60enne inseriva il bancomat ed alla voce “ricarica PostePay” digitava le cifre indicate dal malfattore telefonicamente, come ordine di acquisto del prodotto, per poi confermare il pagamento di un importo di 6.900 euro.

La vittima, assicurata del buon fine dell’operazione e certa di aver ottenuto l’accredito della somma, dopo qualche ora si rendeva conto di non aver ottenuto alcun accredito di denaro, bensì di essere rimasto vittima di una truffa da parte del finto acquirente che era riuscito a farsi accreditare la predetta somma.

Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria i Carabinieri di Campolieto hanno appurato che era stata ricaricata una carta ricaricabile PostePay di un giovane della provincia di Varese mentre il numero di telefono utilizzato era intestato ad uno straniero residente a Milano.

I militari dell’Arma dei Carabinieri raccomandando, ancora una volta, la massima prudenza negli acquisti on-line,ci inviano il seguente link al sito dell’Arma dei Carabinieri contenente una serie di consigli per cercare, in tutti i modi, di non rimanere “intrappolati” nella rete con l’e-commerce:http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/internet/i-rischi-dell%27e-commerce