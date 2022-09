Truffa un’anziana per oltre 28mila euro, beccato dalla Guardia di Finanza

Coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino, i Finanzieri della Guardia di Finanza hanno portato a termine un’indagine di polizia giudiziaria, in materia di reati contro la persona ed il patrimonio.

Nello specifico, i militari delle Fiamme Gialle, con meticolosi accertamenti, hanno acquisito numerosi elementi, che hanno permesso di identificare il responsabile di una truffa, perpetrata ai danni di una donna anziana.

Le investigazioni hanno permesso, infatti, di individuare e denunciare, un soggetto, il quale, mediante la falsificazione di apposita documentazione, sulla quale venivano riprodotti anche i loghi di una compagnia assicurativa, faceva credere, all’anziana vittima, di poter beneficiare di un vantaggioso investimento, riuscendo a farsi corrispondere, diverse somme di denaro, per euro 28.000,00.

Tale attività, della Guardia di Finanza, si inserisce nella mission istituzionale del Corpo, in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria, finalizzata alla tutela del cittadino, con particolare attenzione alle fasce più deboli, come le persone sole ed anziane, non ultimo con riferimento ai conseguenti risvolti economico-finanziari, anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti in capo a chi pone in essere simili comportamenti illegali nonché valore funzionale ad incrementare, sia la prevenzione, sia la “sicurezza percepita” e a “leggere”, in modo costante, lo scenario operativo di riferimento, per trarne ogni utile spunto, investigativo e di tutela della collettività.

L’attività di servizio in argomento è, oltremodo, occasione utile per invitare la cittadinanza ad interessare, comunque, Istituzioni e Forze di Polizia, ogni qualvolta ci siano situazioni “strane” e/o “non convincenti”, vieppiù, con riferimento alle persone più anziane.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, nel corso delle quali l’indagato potrà esperire, in ottica difensiva, tutti i rimedi processuali, previsti dal codice di rito.