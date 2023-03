Truffa Superbonus, quattro arresti tra Isernia e Campobasso

Conferenza stampa, questa mattina, in procura, a Isernia, per l’inchiesta sui cantieri fantasma e sui bonus edilizi. Sarebbero

quattro i professionisti finiti ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta delicata e complessa della quale al momento non sono stati resi noti i dettagli. Di certo c’è che all’alba di ieri gli uomini delle Fiamme Gialle si sono messi all’opera per eseguire le misure cautelari degli arresti domiciliari al termine di un’indagine coordinata dalla Procura su cantieri fantasma legati al superbonus e alle ristrutturazioni al 50%. Nel mirino sarebbero finiti tre

professionisti molisani (due di Isernia, uno di Campobasso) e una donna calabrese. Risulterebbero tutti indagati per presunte truffe relative a lavori parzialmente eseguiti o addirittura mai eseguiti. Gli uomini della GdF avrebbero anche sequestrato alcuni dispositivi telematici, personal computer e telefonini in uso alle persone coinvolte.