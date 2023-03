Truffa Superbonus: indagati dal Gip, chiesta la revoca dei domiciliari

Chiesta la revoca dei domiciliari per i tre molisani, due di Isernia ed uno di Campobasso, indagati nell’inchiesta di Procura e Finanza su una presunta truffa da 7 milioni sugli incentivi per le ristrutturazioni edilizie con il Superbonus.

In particolare, secondo la Finanza, avrebbero chiesto gli aiuti anche per conto di uno dei proprietari del castello di Torella del Sannio, persona deceduta da anni. Sequestrati agli indagati circa un milione e mezzo. Il Giudice per le indagini depositerà la sua decisione entro tre giorni.