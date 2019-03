Truffa online ai danni di un’azienda, colpo da 8500 euro

REDAZIONE

Truffa on line ai danni di una ditta isernina correntista della filiale Bper – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – del capoluogo pentro. L’azienda, infatti, ha perso 8.500 euro a causa di una truffa informatica. Avvalendosi del servizio “homebanking”, ossia quel servizio attraverso cui è possibile effettuare alcune operazioni bancarie direttamente dal proprio pc, la società ha disposto un pagamento ad un suo dipendente. Ma nell’eseguire la transazione la società è stata vittima di una truffa informatica denominata “man in the middle”, in italiano “uomo nel mezzo”, ed è un attacco informatico in cui qualcuno segretamente ritrasmette o altera la comunicazione tra due parti che credono di comunicare direttamente tra di loro. Il bonifico, dunque, è stato accreditato in favore di una terza persona, sconosciuta all’azienda, domiciliata in provincia di Pesaro-Urbino. Il correntista, dunque, è stato vittima di una sorta di virus informatico che riesce a inserirsi nella comunicazione con la banca, riuscendo a dirottare i soldi versati dal cliente. La società in quella stessa giornata aveva effettuato altre operazioni bancarie on line con altri istituti di credito, tutte avute esito positivo.

Subito dopo aver scoperto il raggiro l’azienda truffata ha presentato una querela ai carabinieri di Isernia per denunciare quanto accaduto. La Bper, dal canto suo, dapprima ha rimborsato i soldi alla società, ma poi dopo qualche giorno ha deciso di riaccreditarsi la somma sostenendo che il virus si trovasse sul computer della società che ha effettuato il bonifico. La ditta si è tutelata provvedendo a far effettuare una perizia del pc a un tecnico informatico, ma l’indagine avrebbe avuto esito negativo: nel computer non ci sarebbero virus.

Intanto la Polizia Postale di Pesaro-Urbino ha rintracciato il falso destinatario del bonifico, scoprendo però che i soldi sono solo transitati sul suo conto corrente, prima di essere trasferiti in Ucraina. Nel paese dell’est sarà molto difficile recuperare il denaro in quanto non c’è nessun accordo giuridico internazionale che regolamentano la materia tra Italia e Ucraina.