Truffa anziana con due pacchi falsi e si fa dare 9mila euro e oggetti d’oro

La Polizia di Campobasso arresta ai domiciliari un uomo a Napoli: qualche settimana fa aveva messo in atto una truffa analoga sempre ai danni di una anziana

Aveva chiamato l’anziana al telefono e si era spacciato per il nipote. Al telefono le aveva chiesto di consegnare ad un presunto ‘ufficiale delle poste’ dei soldi per un pacco che stava aspettando.

Peccato, però, che era una truffa terminata con l’arresto e la disposizione dei domiciliari a carico di un uomo che aveva già effettuato una truffa simile qualche settimana prima, ai danni di un’altra anziana residente nel capoluogo.

Le indagini

Tutto è avvenuto in pochi minuti lo scorso 27 ottobre quando la donna è stata raggiunta dalla telefonata dell’uomo che si è spacciato per il nipote che le chiedeva di consegnare del denaro ad un ‘ufficiale delle poste’ per un pacco che stava aspettando.

Pochi minuti dopo davanti alla porta della donna si è presentato un uomo che si è spacciato per ufficiale delle poste: l’uomo è riuscito a farsi consegnare 5mila euro in contanti, lasciando una busta gialla alla donna.

Passati alcuni minuti lo stesso soggetto ha ricontattato nuovamente al telefono la donna e sempre dicendo di essere il nipote le diceva che i pacchi erano due: con le stesse modalità, quindi, si è presentato di nuovo alla porta della donna e si è fatto consegnare altri 4mila euro in contanti e alcuni monili in oro.

Immediata è scattata la denuncia e grazie alla presenza di impronte digitali sul pacco gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a risalire all’uomo, verificando che si trattava dello stesso soggetto denunciato dalla Polizia per aver effettuato una analoga truffa, qualche settimana prima, nei confronti di un’altra persona anziana residente nel capoluogo.

“Il complesso dell’attività investigativa svolta e la conseguente ricostruzione dei due episodi si inserisce nel contesto delle linee di intervento che questa Procura della Repubblica – si legge in una nota stampa – ha promosso che tendono al contrasto di forme criminali che incidono negativamente sul livello di sicurezza reale”.