Truffa ai danni del fondo Xenon, prosciolto il broker Luigi Torzi

Sentenza di proscioglimento dal Tribunale di Larino per il broker Gianluigi Torzi difeso dagli avvocati Fausi Khalifh Iannucci e Marco Franco per una vicenda che lo vedeva imputato per una truffa aggravata ai danni del fondo Xenon di capitale privato con un ingiusto profitto a danno del fondo di 20 milioni di euro. La sentenza è arrivata lo scorso venerdì, 24 febbraio, a poche ore dall’assoluzione per il crac dell’istituto Banca MB emessa dal Tribunale di Milano per il capo di imputazione di concorso in bancarotta della società Eurinvest Finanza Stabile perchè il fatto non sussiste.