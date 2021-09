Trucco perfetto con solo 5 cosmetici decorativi

Makeup woman. Cute cosmetics woman having fun with make-up products.

Alcune volte “ci perdiamo” tra le migliaia di cosmetici decorativi. Siamo attratti dalle pubblicità, dalle meravigliose promesse fatte dai marchi, dalle confezioni scintillanti, dagli aromi inebrianti o dalle tonalità attraenti.

Ci sono diversi tipi di: fondotinta, ombretti, blush, illuminanti, correttori, rossetti, matite per labbra, sopracciglia, occhi e l’elenco può continuare… Così la maggior parte delle volte finiamo per acquistare cosmetici diversi che non li usiamo più. Un trucco perfetto si può ottenere con un set minimo di cosmetici, ma devono essere adattati al tipo di pelle. Ad esempio, il marchio italiano Pupa https://makeup.it/brand/23897/ ha cosmetici per ogni tipo di pelle e, una volta selezionati, ci libereremo delle preoccupazioni. Di seguito presentiamo i 5 cosmetici con i quali si può realizzare un trucco completo.

Fondotinta

È il cosmetico indispensabile per nascondere imperfezioni e rendere il tono uniforme. Grazie ad esso si può ottenere un incarnato radioso, privo di imperfezioni, indipendentemente dal tipo di pelle o dalla tonalità. Un fondotinta di qualità si fonde perfettamente con la pelle e la protegge dalle influenze ambientali dannose. È molto importante che sia scelto correttamente in base all’età e al tipo di pelle.

Cipria

Questo è uno dei cosmetici fondamentali per completare il trucco e prolungare la sua durata. Illumina od opacizza a seconda delle proprietà che ha, potrebbe essere in polvere o compatta, importante non esagerare con l’applicazione per non creare l’effetto maschera.

Ombretto

Che tu voglia un trucco nude o uno pieno di colori, l’ombretto ti viene in aiuto. Scegli una palette che contenga una vasta gamma di tonalità armoniose da combinare tra loro. In questo modo potrai creare facilmente qualsiasi tipo di trucco occhi.

Mascara

Questo cosmetico mette in risalto lo sguardo, rendendolo più profondo. Offre alle ciglia volume, densità o allungamento sorprendenti a seconda delle proprietà che ha, oltre a intensificare il colore. Bisogna scegliere in base all’effetto desiderato.

Rossetto

Il rossetto è l’elemento che toglie ogni volto dall’anonimato ed è anche una parte importante del trucco. Inoltre, è la forma di trucco più popolare da decenni e non ci sono indicazioni che questo cambierà troppo presto. Tuttavia, ci sono molti altri vantaggi nell’usare il rossetto oltre a migliorare la bellezza naturale! Un buon rossetto può proteggere le labbra da fattori esterni come freddo o vento, formando una barriera protettiva. Nel caso in cui le labbra sono già danneggiate, un rossetto idratante può aiutare a curare la secchezza e le screpolature.

Il rossetto rende il sorriso bello e luminoso. I toni del viola aiutano a ridurre la visibilità della tonalità gialla dei denti. Sfumature di rosa e rosso donano brillantezza al sorriso e i toni nude o pesca permettono di realizzare il trucco in modo molto naturale. Il rossetto non dovrebbe mancare dal beauty case. Opaco o perlescente, liquido o in stick, a voi la scelta!

“La bellezza inizia nel momento in cui decidi di essere te stessa.” – Coco Chanel